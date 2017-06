KOLUMN: Ootan pikisilmi estot ja santi!

Eestlased on euroga harjunud. Algul oli veidi kobisemist, sest väikesed numbrid aitasid rohkem raha välja anda, kui oleks pidanud, aga mitte enam. Kreeklaste saatusega (alaline võlavangla) hirmutamine on toiminud hästi.

Ajalehtedes ei õhata: oh, oleks meil jälle oma raha! Kroon ei meelita välja nostalgiat, kuigi nõukogude rublad telesarjas “ENSV” valmistavad küpsematele inimestele mõnevõrra erutavat äratundmisrõõmu küll.

Me oleme leppinud, et euro tõstis hindu, ja väga palju. Või oli see loomulik inflatsioon, mis oleks tulnud niikuinii. Kroon ju devalveerus (raha eest sai osta järjest vähem leiba, särke, maad...) ka hüppelise tempoga, kuigi Eesti Pank kinnitas, et Eesti krooni ei devalveeri.

Igal juhul on Eesti oma raha muuseumi kolinud ning praegu ei paista, et kroonil või margal või ükskõik mis nimega oma rahal oleks lähiajal võimalik naasta. Kuid sünnipäeva sobib ikka pidada. 20. juunil saab taasiseseisvunud Eesti kroon 25aastaseks.