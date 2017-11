KOLUMN: Ratase edu saladus

Keegi ei õelutse, et Keskerakonna esimeheks ja seega automaatselt peaministriks ihkav poliitik oleks võinud 10 aastat Riigikogu aseesimehena igavledes inglise keelt õppida, mitte mingigi tegevuse leidmiseks kõik meie 220 omavalitsust läbi sõita.

Seni on Stenbocki maja hästi hoitud saladuseks jäänud, et väsinuna ning mingi asjaga rahulolematuna pillub Ratas juhanpartsilikult nii sarkastilisi märkusi, et need võtavad nõrgema närviga alluvatel silmad märjaks.

Aga eelnenu on väline ning üldse mitte esmatähtis peaministri esimese tööaasta edu tagamisel. Ratase senise edu vundament on olnud võime edukalt sõdida korraga kahel rindel – peaministrina valitsust juhtida ning esimehena Keskerakonna siseopositsiooniga võidelda. Alates Tiit Vähist pole Eestis olnud ühtki teist peaministrit, kelle kõige ohtlikumaks vastaseks oleks olnud tema oma parteikaaslased.