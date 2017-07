KOLUMN: Surnud mees ja paljas naine

Alustasin lugu nende märksõnade ja nimedega, sest nagu kinnitavad kogenud toimetajad, meelitavad just need online-kanalitesse kõige rohkem lugejaid.

Loodan omal nahal kontrollida, kas need sõnad tõesti netis nii hästi töötavad, sest Maaleht.ee-s näeb sellest kolumnist ainult esimest lõiku ning jutu edasi lugemiseks tuleb maksta 59 senti. Uurin nädala pärast, kas tosin maagilist märksõna tõstsid selle kolumni loetavust võrreldes eelmistega.

Igivana kollase ajakirjanduse rusikareegel ütleb, et lehte müüvad kõige paremini surnud mees ja paljas naine. Muidugi kehtib see reegel jätkuvalt, kuid tänapäeval jälgivad online-toimetajad pidevalt ja pingsalt reaalajas, millised lood müüvad ning millised mitte.

Muu hulgas tähendab see, et (ala)teadlikult tehakse rohkem lugusid neist asjust, mida võimalikult paljud inimesed võimalikult kaua loevad, sest nii õnnestub neile rohkem reklaami kuvada. Teistpidi saavad selle tõttu vähem tähelepanu teemad, mis ühiskonna ühiste teadmiste ja vaimse tervise seisukohalt on märksa olulisemad.