KOLUMN: Taimedest poes, õues ja metsas

Karin Kaljuläte

Suur suvi on käes. Ilmateataja ütleb telepurgi uudistesaates, et kurb on sadudest, tuultest ning jahedusest teatada, aga eks needki ilmad kõik, mis olnud ja tulemas, ilma ühegi erandita on jumala ilmad, ikka täitsa meie oma Eestimaa ilmad – nende üle peaks ikka ja alati tänulik olema, et nad üldse olemas on, mitte kurvastama, ilma ühegi erandita.