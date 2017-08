KOLUMN: Tee mind õnnelikuks!

Valu on ikka rohkem kui helgust, sest valu tunneme palju teravamalt kui mõnu. Kes see ikka rahuldub ainult sellega, et kõht on mõõdukalt täis ja hilbud üll. Tahaks ikka kõike kõige paremat, või siis vähemalt rahuldavat.

Eesti avalikkuses hulguvad ringi hunnitud valed, mis elamist kergemaks ei tee. Üks selline on soovitus teha rohkem tööd, et elamine kergemaks muutuks. Pingsast (teistele) töötamisest ei väsi aga mitte ainult ehitajad, põllutöölised ja ettevõtjad, vaid kõik inimesed, isegi muusikud, kirjanikud jm loominguliste ametite esindajad. Eriti hull on leida end mõttelt – rügasin kogu elu nagu hull, aga villa oli vähe. Palk oli väike, keegi ei kiitnud jne.

Mida siis ikkagi teha, et elu oleks rahulikum ning tema kurvid väljavõetavad?