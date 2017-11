KOLUMN: The Rise and Fall of Estonia*

Professor Ülo Vooglaid räägib tihti teadmiste, oskuste ja kogemuste ühtsusest. Illustreerib seda juttu tuues pimedate ja elevandi näite. Mäletate ju küll: pimedad inimesed kirjeldavad elevanti sõltuvalt sellest, millist suure looma kehaosa nad just satuvad kompima.

“Fakt on see, et teatri NO99 ja sellega sarnanevate küündimatu kunstilise tasemega asutuste riiklikuks rahastamiseks puudub igasugune põhjus ning mida varem see ära lõpetatakse, seda parem kogu ühiskonnale,” on kirjutanud Varro Vooglaid (Ülo poeg). No saab küll selle pealt küsida, milline on kristlik (aga ka roheline, inim- ja loomaõiguste eest võitlev jne) kodanikuaktivism?

* Võimalik tõlge: “Eesti tõus ja langus”. Sellise ingliskeelse pealkirjaga tüki tõi teater NO99 lavale 2011. aastal.