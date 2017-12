KOLUMN: Valime ise oma aasta elamuse!

Emotsioon, mis teis parajasti valitseb, mõjutab kindlasti ka valikuid.

Meil on aasta elamuse tiitli kandidaadid juba välja valitud. Järjestatud on need meenumise järjekorras, hääletust pole veel toimunud. Aga kindlasti saab see olema pidulikum õhtu säriseva toidu, vahutava joogi ning pisut pidulikumate rõivastega.

Aga arvud arvudeks. Lihtsalt arvan, et elamuse saamiseks tuleb anda/võtta maksimum. Seda igal alal.