KOMMENTAAR | Lätis käiakse viina ja Metsavenna poes piima järel

Sellenädalane Maaleht võttis fookusesse toidukaupade hinnad - kas need on tõusnud, kust millist kaupa ja millise hinnaga ostetakse. Eesti lõunapiiril elavate inimeste eelistusi kirjeldab Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus.

” Kui naine pahandab, et “käisid jälle viina toomas”, saab mees öelda, et käis ka piima toomas! Meelis Mõttus

Kaks aastat olen müünud Baltimaade parimat toorpiima, mis on ökomärgiga ja kohe pärast laudas lüpsmist pakki pandud. Kusjuures meie Metsavenna poes siin Läti piiri lähedal on see müügil euroliidu parima hinnaga – 50 senti liiter. Ja ostetakse hästi.

Meil elab külas 24 inimest, kuid seda piima ostetakse keskmiselt 125 liitrit nädalas. Lisaks siitkandi elanikele ostavad ka autoturistid, kes tulevad Lätist Alko1000st.

Siis on ju hea koju minna – kui naine pahandab, et “käisid jälle viina toomas”, saab mees öelda, et käis ka piima toomas! Nii võib öelda, et viinaralli on vähemalt meil käivet tõstnud.

Valmistame ka sõira ja käsitööjuuste ning nende müük on samuti tõusutrendis. Kui meil algul oli 100-liitrine juustukatel, siis tänavu oleme veel kaks sama suurt juurde ostnud ja plaanis on soetada ka 1250-liitrine.

Tahan teha selliseid juuste, mida suurtööstusel ei ole ka teoreetiliselt võimalik valmistada, näiteks otse udarasoojast piimast.

Kvaliteetjuustude müük pole ka nii hinnatundlik.