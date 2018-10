Juba aastal 2010 avaldas Riigikontroll auditaruande, mille peamine järeldus oli, et riigimetsi ei majandata jätkusuutlikult, sest tehakse liiga palju lageraiet. Praeguseks 11 aastat RMK juhatuse esimehena töötanud Aigar Kallas eitab üleraie probleemi, väites, et “ei ole ohtu, et Eestist metsad kaoksid”. Keskkonnaministeeriumis vastutab juba pikka aega metsapoliitika eest Marku Lamp. Tema on ajakirjanduses väitnud, et “mets ei saa otsa” ja selgitanud sealjuures, et “seadus ei määratle taimestiku vanust metsas”.