Mikita metsapessimism põhineb peamiselt maavanaemade hääbumisel. Raamatust “Eesti looduse kannatuste aastad” võib välja lugeda, et tänapäeval hoiavad metsakultuuri üleval eelkõige suvitamine maal ja mõtlusmetsad. Autor tunnistab otsesõnu, et tema kujutluses on mets “kindlasti mitte talvine”. See võib olla Mikita suurim eksimus.