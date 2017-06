Kristjan Piirimäe: Tähendusega paikade päästmisega on kiire

Eesti looduskaitselised jõupingutused on keskendunud rahvusvaheliste kohustuste täitmisele: Natura alad, ohustatud liigid. Nende kõrval on jäänud aga unarusse siseriiklikud, Eesti enda huvid.

Oskar Lutsu “Kevade” Arno Tali, ehkki alles koolipoiss, mäletas suure remmelga lugu algusest peale. Ta kõneles Teelele, kuidas vanaisa nagu naljaviluks puuoksa maasse torkas. Haabersti remmelga algust ei mäleta aga sealse ristmiku arendajad ega puu kaitsjad.

Hõlmikpuu sündroomi all mõeldakse ühiskondlikku nähtust, mil ebaoluline takistab olulise elluviimist. Puu on ebaoluline, kui tal puudub tähendus, nii et ta on inimesele võõras. Hõlmikpuu sündroom võib niisiis olla seotud inimese võõrandumisega loodusest.