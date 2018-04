PIRET TALI Tiit Blaat

Millegipärast arvan, et III maailmasõja puhkemine jääks tähelepanuta, sest pooled inimesed oleks liialt süvenenud kassipiltide laikimisse või netikommuunides veriste sõnasõdade pidamisse. Kolmandad ja arukamad aga arvaks, et tegu on libauudisega.