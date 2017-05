KÜLAVAHEKÜSITLUS

Kuhu plaanite suvel Eestis reisida?

"Suvel teen ainult tööd, eraelu pole minu jaoks siis olemas, ja ma ei sõida kuhugi. Eelmisel aastal ei saanud kordagi isegi ujuma."

"Tahaks minna mere äärde, võib-olla Pärnu kanti, aga mitte päris linna. Ilusaid randasid sealkandis leidub. Plaan on vähemalt üks nädalavahetus seal veeta. "

"Praegu tulen Lätist, aga sinna ma küll rohkem ei lähe. Seal on ju selline vaesus, et isegi kotlette müüakse ühekaupa! Ja jutt, et Lätis on alkohol odav, on ainult poolenisti tõde."