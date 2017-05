Külavaheküsitlus

Mis paika Eestis soovitate kindlasti külastada?

Ilusaid paiku, kuhu ka hiljem tahaks tagasi minna, kas või niisama, on palju. Näiteks Otepää ja Pühajärve loodusvaated on võrratud.

Taevaskoda ja Piusa koopad on sellised kohad, kuhu soovitan minna. Me käime perega seal igal aastal mitu korda.

Loomulikult tasub suvel käia allikatel. Aga Eesti kõige ilusamaks allikaks pean praegu, Taevaskoja Emalätte sissekukkumise järel, Merioone allikat Põlvamaal Tilleorus.