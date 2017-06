Külavaheküsitlus

Kas olete tervise nimel mõnest toidust loobunud?

"Enda arvates toitun ma täiesti normaalselt. Mulle meeldib tasakaal ja püüan seda säilitada ka süües. Söön enam-vähem kõike. Kuus aastat tagasi loobusin tervislikuma toitumise nimel kohvile koore ja suhkru lisamisest."

"Alkoholi ei pruugi, või kui, siis õige vähe. Kui õlut alkoholi hulka mitte lugeda, võib öelda, et ma ei joo kohe üldse. Paljudes riikides peetakse ju õlut karastusjoogiks. Meil võiks tegelikult ka sedaviisi olla."

"Kuna mu tütar on toitumise osas väga kindlate tervislike arusaamadega, olen ka teda hoolega kuulanud, ja ennäe imet – vorstisöömise isu on kuidagi kaduma hakanud."