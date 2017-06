Külavaheküsitlus

Mis tööd võiksid lapsed teie meelest suvel teha?

"Nüüdisaja lapsed istuvad arvuti taga ja ega neid vist huvitagi miski muu. Isegi ülekäigurajal kõnnib, pilk vaid telefonis kinni.

Teistpidi ei lasta igasugu seaduste ja piirangutega jällegi lastel õigupoolest tööd tehagi."

"On kohti, kus polegi midagi pakkuda, kuigi lapsed töötaksid meelsasti. Olen teiste lastevanematega vestelnud – vaid vähesed võivad öelda, et nende lapsed on jõukohase töö leidnud."

"Vanematele on see keeruline probleem. Mäletan seda ajast, kui mul endal lapsed otsisid, mida teha võiksid. Üks võimalusi, mille kaudu tööle saab, on õpilasmalev."