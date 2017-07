Külavaheküsitlus

Mis suveüritusi plaanite kindlasti külastada?

"Orienteerumise MMi tahaks vaatama minna, aga vist ei jõua. Võru Folkloorifestivali lõppkontserdile tahaks ka minna. Ansambel Öösorr esineb Võrus ja Tsoorus – need on kindlasti lahedad kontserdid, kuhu tahaks jõuda."

"Mõned spordiüritused tõmbavad. Juunis käisin Lähtel Eesti meistrivõistlustel jalgratta grupisõidus. Niisama vaatasin pealt, ei osalenud. Otepää Ironman on ka selline, kuhu kindlasti lähen."

"Peamise osa aastast veedan Tartus, aga suve valdavalt Setu- või Võrumaa metsade vahel. Suvel mujale ei tahagi minna. Sündmused, kus viibin, on seotud selle piirkonnaga."