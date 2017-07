Külavaheküsitlus

"Ma ei usu mitte kunagi, kui inimesed räägivad, et kasvatavad endale mahetoodet ainult kõpla ja labidaga. Meie pritsime oma maasikaistandust kevadel õielõikaja vastu. Sest kui ei pritsi, siis saaki ei saa."

"Näiteks kui roosidel on lehetäid seljas, tasub teha nõgesevett pritsimiseks.

Teod jällegi söövad nii palju lilli ära. Vahel on neid nii palju, et nende vastu ei aita muu, kui peabki mingit pulbrit panema."

"Kui eelmisel sügisel maale kolisime, siis kujutasime päris naiivselt ette, et suudame mahedad olla. Aga ei suuda.

Mesilastega võib probleeme tekkida, kui põlde töödeldakse pestitsiididega teraviljade õitsemise ajal."