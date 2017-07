Külavaheküsitlus

"Kuidas eraldada terad sõkaldest? Kindlasti on pädevaid 16aastaseid, kes teevad õigeid otsuseid ja kelle maailmapilt on laiem."

"Olen näinud, kuidas õpilased keskkoolis tundmatuseni muutuvad. Intellektuaalne aktiivsus on sel ajal tohutu. Selles vanuses on nii noori, kes arenevad, kuid ka neid, kes jäävad ripakile."

"Minu tuttavad noored lihtsalt ei läheks valima. Näib, et 16aastaseid ei huvita poliitika piisavalt ning tõenäoliselt nad ei ole teemaga kursis."