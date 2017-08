Külavaheküsitlus

"Ruja on ansamblite ansambel. Nende kõrvale on vähe midagi sarnast panna. Plaadid olid olemas ja kontsertidel sai käidud, näiteks levimuusikapäevadel Tartus."

"Rujaga seondub ennekõike Rein Rannap ja rahvuslik muusika, kuigi tean, et nad tegid ka teistsuguseid lugusid. Peamiselt mäletan isamaalise joonega muusikat. Vabadus on üks märksõna."

"Minuealistele on Ruja kindlasti oma jälje jätnud. Geniaalsed muusikud ja head lood. Nende muusika on aegumatu. Kahju muidugi, et Urmas Alenderiga juhtus nii, nagu juhtus. Aga raadiost pole bänd kuhugi kadunud."