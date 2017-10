Külavaheküsitlus

"Annan hääle inimesele, kelle senise tegevusega olen kursis ja kelle suhtes on lootus, et ta volikokku jõuab. Erakondlikku kuuluvust kohalikel valimistel ei pea oluliseks."

"Mu töökohast, Tapa muusikakoolist, kandideerib aga selle direktor – Untsakatestki tuntud Ilmar Kald, kes soovib, et säiliks ja mitmekesistuks huvihariduse õpetamine. No mis saab minul, lõõtsaõpetajal, selle vastu olla!"

"Kindlasti lähen valima ja kutsun kõiki andma enda poolehoidva hääle just oma kandidaadile. Kui hääletama ei lähe, juhtub see, et võimule pääseb inimene, keda sa ei soovi, aga aru pole kelleltki pärida, et miks nii."