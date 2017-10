"Ega see väga loogiline ole. Vald on liiga suur. Suur küsimus on transport. Sellise valla puhul on raske leida n-ö peamaanteed."

"Aadresside muudatus toob kindlasti segadusi. Ei usu, et bussiliikluses suuri muudatusi niipea toimuma hakkab."

"Arvan, et suuri muudatusi liitumine kaasa ei too. Elanikel pea kõik olemas."