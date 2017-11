Külavaheküsitlus

"Varem oli hingedepäev minu jaoks see päev, mil mälestati surnud lähedasi. 1995. aastal sai see mu jaoks aga teise tähenduse..."

"Olen pärit Setumaalt ning kadunud hingede mälestamine ja surnuaial käimine on olnud loomulik juba lapseeast. Kui hingedepäev oli nädalavahetusel, siis võiski haudade korrastamise jätta just sellele päevale. "

"See on otsatu nukruse aeg, aga selle nukruse sees on peidus pisitilluke rõõm, mis liigutab end seal vargsi."