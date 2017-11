Külavaheküsitlus

"Mulle need erilised jõulukuused väga meeldivad! Ja alati, kui see kuusk siia keskplatsile püsti saab, mõtlen tänulikult meie kunstnikele. Tänu nende tegevusele jäi ju nii mõnigi kuusepuu metsa kasvama."

"Teistes linnades selliseid ju kusagil ei tehta.

Aga seda, et mõni mu mujalt, kaugemalt pärit sõpradest oleks lausa Rakverre tulnud seda kuuske vaatama, pole minu teada olnud."

"Aga arvamusest, et need teistmoodi kuused tuleks ära keelata või kuhugi mujale viia, mina küll aru ei saa. Tundub vale samm, kui niiviisi peaks minema."