Külavaheküsitlus

"Usun, et kodumaine kaup ongi puhtam kui välismaine, juba ainuüksi säilivusaegu silmas pidades. Kaugelt tulnud kaup tahab keemilist turgutamist, et pikk reis ja lettidel lesimine üle elada."

"Kui sissetulek oleks suurem, siis ostaksin veel rohkem kodumaist kaupa. Praegu tunnen, et ei saa seda endale lubada, et ainult Eesti kaupa või taluturult otse tootjalt ostaksin."

"Üldiselt toitun ma looduse rütmis – tähendab, et marju söön suvel, puuvilju sügisel, ning mul ei tule pähegi hakata maasikaid ostma ajal, kui nende hooaeg on Eestis lõppenud."