Külavaheküsitlus

"Mulle tegelikult meeldib vana hea praaminostalgia ja isegi järjekorras seismise romantika. See tegi Saaremaast Saaremaa. Paraku aeg ei peatu ja igas eluvaldkonnas tempo kiireneb."

"Tegutsedes turismialal, peaks ma oma töökohast tulenevalt olema silla poolt kahe käega. Head ühendused on ju eduka turismi eelduseks."

"Realistlikult ja materiaalselt mõtlev mina tahaks silda. Nostalgiline ja romantiline pool väga ei taha. Ehk saaks praamiliikluse ikkagi kuidagi nii korda, et see toimiks muredeta."