Kuuma ilma tõttu on värkstuba suletud

Astrid Lindgreni Kalle Blomkvisti lugude tegelane Anders on kingsepa poeg. Ta peab tööd tegema kingsepatöökojas, sest isa käsib. Ei saa kurjategijaid püüda ja Rooside sõda pidada. Ega Kallelgi kerge ole. Mu mäletamist mööda on tema isa vürtspoodnik ja tahaks samuti, et poeg lulli ei lööks, vaid poes abiks oleks.

Silt Andersi isa kingsepatöökoja uksel oli vist “Kuuma ilma tõttu on see värkstuba suletud”.