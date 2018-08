Iga inimlikkust au sees pidav inimene peaks tegema kõik temast sõltuva, et hoida ära kommunismi taassündi valitseva võimuna. Sest kommunistid pole kusagile kadunud ja neil jätkub ülbust täna ja siingi, tuhandete tapetutel luudel tantsides kuulutada, et ideoloogia on hea, ainult et seda viidi ellu ekslikult.