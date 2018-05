Lihaveisekasvataja: kas imporditud toorainet kasutavad toidutööstused ajavad põllumajanduse arengukava kraavi?

Pakuvad põllumajandusele vähe

Samas on raske otsida seoseid Eesti põllumajandusega, ainult importtoorainet kasutavatel toiduainetetööstusettevõtetel. Ei saa ju ka väita, et neil päris mingit seost, meie kodumaise põllumajandusega ei ole. Kuid kõige parema tahtmise juures meenub põhiliselt see, et nende üle teostavad riiklikku järelvalvet samad riigiasutused, mis kodumaist toorainet kasutavatele sarnastele ettevõtetele.

Mind paneb imestama kindel vastuolek isegi kodumaise ehk kohaliku toidutooraine tootmise olulisuse mainimisele arengukavas.

Kui mõelda veel valdkonnale ja otsida seoseid, siis meenub ka sama turg kus nad oma toodangut turustavad. Nende müüdud ekspordi osas on hea, et meie inimesed saavad kodumaal tööd. Samas kodumaises kaubanduses põhimõtteliselt võtavad ainult importtoorainet kasutavad toidutööstusettevõtted, tihti vahendeid valimata ja tarbijaid päritolu osas eksitades, Eesti põllumajandustoodangu turuosa.

Kindlasti on ka nende tooraine pärit mingi maailma nurgakese põllumajandusest. Kuid kas see seos on Eesti põllumajanduse jaoka positiivne? Ministeeriumi eesmärgiks on koostada Eesti põllumajanduse arengukava, kuid PõKa koostamisel takerdutakse importtoorainet kasutavate ettevõtete huvidesse, mitte rääkida arengukavas kodumaisest põllumajandustoodangust ja selle väärindamisest toiduainetetööstuses.

Raske on otsida seoseid Eesti põllumajandusega ainult importtoorainet kasutavatel ettevõtetel.

Ei soovi isegi mainida

PõKa-s räägitakse umbmääraselt Eesti toidust, mis on maaeluministeeriumi ja toiduainetetööstuste arvates igasugusest toorainest Eesti toiduainetetööstustes valmistatud toit. Arvestades aga koostatava arengukava konteksti, saab väita, et PõKa peaks keskenduma oluliselt enam oma eesmärkides ja kogu lähenemises kohaliku põllumajandusvaldkonna huvide kaitsele.

Nimetatud arengukava saab olema järgmisel kümnendil põllumajandusvaldkonnas oluliseks teenäitajaks. Arengukava koostamisel kaitsen põllumeeste huve, kes peavad oluliseks Eesti põllumajandust kui kodumaise toidu tootjat. Mind paneb imestama maaeluministeeriumi ja töötleva toiduainetetööstuse, kindel vastuolek isegi kodumaise ehk kohaliku toidutooraine tootmise olulisuse mainimisele arengukavas.

Võiks sündida uus hingamine

Arvestades, et tegemist on põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukavaga aastani 2030, ei saa me kuidagi mööda vaadata põllumajanduse põhilisest eesmärgist, mis on elanikonna toitmine. Ehk siis Eesti konteksti tuues, saab Eesti põllumajanduse eesmärk olla Eesti elanikonna ära toitmine. Seda tähtsat ja põhilist eesmärki ei saa ka sellepärast PõKa-st välja jätta, et meil on piima ja teraviljaga isevarustatuse tase tagatud.

Samuti ei saa seda põhilist ja tähtsaimat eesmärki välja jätta sellepärast, et Eesti toiduainetetööstused on suutnud endid ülihästi turundada ja on eestimaalastele üritanud selgeks teha, et importpõhitoorainest toidutooted ongi kodumaine toit.

Käesolevas arengukavas võiks põllumajandussektori eesmärk sõnastada järgmiselt:

„Konkurentsivõimeline ja keskkonnahoidlik põllumajandussektor tagab kvaliteetse ja ohutu kodumaise toodangu ning valdkonna elujõulisuse.“