Linnapõllunduse ja taaskasutuse tumedam pool

Heiki Raudla: "Arvasin, et Viru ärikad on Eestis minevik. Kus sa sellega, nad on kolinud Facebooki! Mõni aasta tagasi tegi mulle nalja, kui Tallinnas Telliskivi kirbuturul müüs üks noor ema äratrööbatud Ecco sandaale mitmekümne euroga. Miskipärast arvab mõni, et Facebook'i lastevanemate grupid, kus suurem osa Eesti emadest on midagi ostnud, müünud või vahetanud, on paras koht raha kokkuajamiseks."

Hillar Padu: "Nüüd hakkab linna ja maa erinevus kaduma, sest põllusaadusi toodetakse lausa linnamajade katustel. Kõlavad üleskutsed suunata mesilased sinna tolmlejateks.

Aga miks siis mitte juba ka kanad garaaži ja põrsad … vannitubadesse."