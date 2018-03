Loomakaitsja seikluspargile: Meritäht – jäta haid ja raid rahule!

KAHEKSA VEENVAT PÕHJUST

Vangistuses ei ole võimalik haidele ja raidele tagada liigiomast keskkonda.

Tehiskeskkond segab haide ja raide tundlikke elektroretseptoreid.

Paljud hailiigid on rändava eluviisiga ja kohastunud läbima pikki vahemaid.

Paiksed haid, kelle elupaiga raadiuseks on kuni 160 km. Näiteks ammhai ja vasarhai. Pelaagilised rannikuhaid, kes rändavad madalates rannikuvetes enam kui 1600 km. Näiteks tiigerhai ja hallhai. Pelaagilised haid, kes liiguvad mööda ookeanihoovusi ookeanide vahel. Näiteks sinihai ja atlandi habehai.

Vangistuses pole röövloomadel võimalust jahti pidada.

Vangistatud haidel tekib stereotüüpia.

Pole avalikustatud, milliseid hai- ja railiike Meritähte plaanitakse tuua.

Haide veest välja tõstmine ja transport on ohtlik.

2007. aastal põhjustas Briti akvaariumi Sea Life’i töötajate hooletus nelja musttipp-riffhai surma. Põhjuseks oli liiga külm vesi transpordipaagis, millega haid ühest akvaariumist teise toimetati. Läinud aastal sai Florida maanteel surma sinkjas hallhai, kui teda SeaWorldi akvaariumisse transportinud rekkal lõhkes kumm ja loom veepaagist välja paiskus. 2015. aastal juhtus SeaWorldi transpordirekkaga samasugune õnnetus, hallhai paiskus veepaagist välja ja suri. 1990ndate lõpus surid neli haid alajahtumise tagajärjel, kui pärast 7000 km pikkust lennumatka Floridast Suurbritannias asuvasse akvaariumi jõudsid. 2004. aastal surid Ontario muuseumist Niagara akvaariumi transporditud ookeani sidrunhaid stressi ja alajahtumise tagajärjel. 2007. aastal surid USA akvaariumis kaks vaalhaid, kellel oli seljataga 13 000 km pikkune teekond Taiwanist läbi Alaska Georgia akvaariumi.

Vangistatud looma vaatlemine ei õpeta meid loodust tundma.

Et kõhrkaladel puudub ujupõis, peavad nad pidevalt ujuma, et mitte põhja vajuda. Kui välja arvata mõned astelrai liigid, möödub enamus raide elu merepõhja liiva- või mudakihti mattunult.Mõned hailiigid on eelkõige öise eluviisiga kiskjad, kes päeval suuremate või väiksemate parvedena veepõhjas puhkavad. Koerhaidega tehtud teadusuuringud on näidanud, et haide sotsiaalne kohastumus on mitmekesine ja mõned isendid moodustavad gruppe, teised on vähem seltsivad ja sulanduvad kamuflaaži abil põhjasettesse.Akvaariumis ei jätku loomadel salajasi nurgakesi ja kaevamiskohti, kuhu ennast uudishimulike pilkude eest peita.Teised hailiigid peavad jällegi hapniku saamiseks pidevalt liikuma ning vajavad normaalse ujumistsükli läbimiseks rohkelt ruumi. Viimasel kümnendil on korduvalt täheldatud selgroo väärarengut akvaariumis peetavail harilikel liivhaidel, mida seostatakse piiratud liikumisvõimalustega.Haidel ja raidel on maailma kogemiseks rohkem meeli kui inimestel. Evolutsiooni käigus on neil välja kujunenud elektrivälja suhtes tundlikud elektroretseptorid, mis tuvastavad soolavees edasi kanduvaid elektrilaineid, mida väljastavad saakloomade organismi närvitalitlus ja lihaste töö.Tänu arenenud elektroretseptoritele suudavad näiteks vasarhaid edukalt jahtida merepõhja mattunud raisid, keda nad palja silmaga ei näeks. Peale jahipidamise võimaldavad elektroretseptorid tajuda Maa magnetvälja ja veehoovuste vastastikmõjul tekkivaid elektrilaineid ja neile tuginedes vees navigeerida.Kunstlik elukeskkond segab haide elektroretseptoreid – ümbritsev klaas, elektroonilised seadmed, rääkimata Meritähe kavandis esitletud akvaariumi läbivatest tunnelitest ja liutorudest, mis tundlikke loomi kahtlemata häirivad.Varasemalt polnud haide rändest kuigi palju teada, ent satelliitseire teeb ookeaniliikide jälgimise võimalikuks ja aitab teadlastel rände põhjuseid mõista. Elupaiga suuruse põhjal võib haid jagada kolme gruppi:Looduses veedavad loomad suure osa ajast toidu otsinguil. Karnivoorid, nagu haid ja raid, on kohastunud jahti pidama, teadmata, millal ja kus tekib järgmine võimalus saakloom hammaste vahele naksata.Akvaariumis toidetakse neid töötajate graafiku alusel ühes ja samas kohas. Toidu hankimine ei kujuta endast väljakutset, millest lähtuvalt nende loomade närvisüsteem välja on kujunenud. See tähendab, et kiskjatelt röövitakse nende elu keskne osa.Kompulsiivsed käitumishäired, mida vangistatud loomadel on hakatud kutsuma stereotüüpiaks, on märk stressist, tülpimusest, igavusest, suutmatusest oma keskkonda valida ja mõjutada - peituda, süüa otsida, kaaslasi valida.Looduskeskkond rikas ja kompleksne, lugematute liikide koosmõjul välja kujunenud, ning pakub sealsete tingimustega kohastunud loomaliikide võimetele ja oskustele vastavat stimulatsiooni.Tehiskeskkonna piiratus tekitab loomadel liigiti ja indiviiditi erinevid käitumishäireid. Enamasti on need seotud enda või väliskeskkona vastu suunatud agressiooniga, näiteks Londoni Sea Life’i harilike liivhaide ujumistsüklis ei esinenud puhkamist ehk liuglemist ja haid ujusid vahet pidamata ringiratast.Teadlaste hinnangul on see ennastkahjustav käitumine sarnane vangistatud imetajatel ja lindudel täheldatud stereotüüpiatega.Mõne liigi isendid taluvad koduvetest eemaldamist ja tehistingimustesse transportist halvemini kui teised. Näiteks valdav osa sinitäpp-raidest sureb juba püüdmise või transportimise käigus, kas siis trauma, liigväikese transpordipaagi või nakkuste tagajärjel.Akvaariumid tahavad klaasi taha tuua publikumagneteid, suuri kiskjaid nagu mõrtsukhai, ent need loomad surevad tehistingimustes juba pärast paari päeva. Maailmas on vaid üks akvaarium, Monterey Bay, millel õnnestus mõrtsukhaid pidada kauem kui kaks nädalat.Projektiks koguti teadmisi ja vahendeid neli aastat. Lõpp oli traagiline ka siis - loom muutus üha agressiivsemaks, murdis kaks väiksemat haid ning lasti tagasi vabadusse, kus ta mõne päeva möödudes suri.Nagu nimetus reedab, on kõhrkalade skelett kõhrjas ja ei pruugi loomi veest välja tõstmisel vajalikul määral toestada. Eriti peab see paika suurte hailiikide puhul, kelle kehamass võib puuduliku toe korral siseorganid lömastada.Mõned näited transpordi tagajärjel ja akvaariumitöötajate hooletuse tõttu surnud haidest:Kui sureb suur loom nagu hai või vaal, ületab sündmus uudiskünnise. Kuid lisaks neile sureb akvaariumeisse transpordil ja seal koha peal kordades rohkem olendeid – kalu, kaheksajalgu, kilpkonni - ent me ei kuule sellest kunagi.Enamasti õigustatakse metsikute loomade vangistamist võimalusega uurida ja avalikkusele demonstreerida loomade bioloogilisi, füsioloogilisi ja käitumuslikke eripärasid, et kasutada neid teadmisi vastavate liikide kaitseks looduses.Paljud eksperdid on aga nõus, et haid ei käitu tehistingimustes nii, nagu vabas looduses – see, keda klaasi taga näeme, on stereotüüpia all kannatav, igavlev, piiratud keskkonnas elama sunnitud metsik loom.Üha enam muutub maailmas oluliseks loodushoid ja liikide kaitse, üha enam inimesi loobub arusaamast, et loomad on siia ilma loodud inimese lõbuks. Kas ei oleks aeg mõista, et metsikute loomade vabast loodusest püüdmine ja vangistamine meelelahutuse eesmärgil saadab vastupidise signaali?