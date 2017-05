Lõputa õnnelik lapsepõlv

Mõõtkava määrab, kas märkad mutimullahunnikuid või mägesid. Silm on imeline organ, mis suumib ja suurendab vaatevälja ala ning objekte. Mõtlemise mõõtkava on silma omast veelgi vägevam.

Mineviku, ent ka oma ajastu suundumuste mõistmiseks on vaja nii mikroajalugu kui longue durée käsitlusi. Orienteerumiseks, päikese tõusu (< ld oriens < orior) poole palge pööramiseks vajame nii hommikusi uudiseid kui megatrendide analüüsi. Mustrite hoomamiseks peab olema distants.

Päevauudised pole juhuslik virvarr, lõputult suure hulga sündmuste puder, vaid selles on loogika, millised tõigad uudiskünnise ületavad. Eriti selgelt on see näha välismaid puudutavas.

ÜRO andmetel vajab Somaalias toiduabi kuus miljonit inimest – ligi pool riigi 12,3miljonilisest elanikkonnast. Näljahäda on tingitud kaks aastat kestnud põuast, mis meteoroloogide sõnul hukkab ka tänavuse saagi. Kui sageli on sellest meie lehtedes juttu?