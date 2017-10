LUGEJA KIRJUTAB | Niisugune on meie metsade saatus - müüakse küttepuudena Ameerikas maha

Lugesin täna, et keskkonnaministeerium plaanid kaitsealadel sanitaarraie asemel lageraiet. Ja see tuletas mulle meelde, et kui külastasin kümme aastat tagasi USA-d, siis tundsin uhkust, et meie puud olid müügil.

Need oli kasehalud ja müüdi neid söögipoodide ees. Olen jälle (USA-s - toim) käimas ja märkasin jälle kasehalgude pakke. Nüüd enam mitte Made in Estonia, aga juba EU märgistusega. Varastasin paki küljest etiketi, hind oli 7.99. Niisugune siis on meie metsade saatus, tühjad metsad jne. Siin riigis valvatakse oma metsa ja kaitseaasid, aga meie ainult müüme ... Mulle tundub, et on õige aeg uurida, kes müüb, kes ostab ja mis on siis müügihind? Uurige. Olen Lõuna-Eestist, siin on palju tühja metsa ja näen, mis tegelikult toimub. Kena uurimist, kui peate seda vajalikuks. Kõike head!

