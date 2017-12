LUGEJA KIRJUTAB | Nõukogude ajal oli parem!

Oi kuidas selline pealkiri kirgi kütab, kujutan ette! Kuid see pole mõeldud klikipüüdurina. Nõuka-ajal oligi parem, vähemalt nii võib välja lugeda Rein Siku loost "Jõuluvaba jõuluaeg? Pole paha plaan!".

Et kuna jõule ametlikult ju polnud, siis oli tunne ehe ja kõik oli rohkem päris, vahest ka just teema riigivastasuse tõttu.

Olen pärit usklike vanematega kodust ja seega jõuludega koos üles kasvanud. Väikestes kohtades, kus me elasime, tundsid kõik kõiki ja sestap polnud midagi varjata. Niikuinii oli selge, et kogudusevanema peres peetakse kristlikke pühi. Väljaspool kodu oli loomulikult surutis ja hall nõukogude elu.

Kui 80-90ndate vahetusel oma riik järk-järgult meie õuele hakkas jõudma, tõi see kaasa vabanemise igal rindel. Olin tol ajal noore inimese parimas loomingulises eas ja tegin kõike kaasa. Mul vedas, tihti olin ka poliitiste sündmuste epitsentris. See oli võimas aeg!

Nüüd on meil oma arenenud stabiilne riik ja jälle pole hästi! Kes meie jõulud siis ära rikub? Kas nemad? Kes ostavad liiga palju, korraldavad, kaunistavad, kingivad, organiseerivad. Kõike liiga palju. Aga ega need pole ju meie. Meie oleme head. See on ikka keegi teine, kes jõuluhüsteeriat kütab. Kas on?

Mis puutub advendikolmnurkadesse, siis minu arvates võiks neid tublisti rohkem olla. Meie jõulukuu pole iial liialt valge. Minu üleskutse - kaunistagem oma majad pühadevalgusega ning ärgem laskem enesele pähe istuda ei kaupmeestel ega nende kriitikutel!

Rahulikku pühadeaega kõigile!

Külliki Harjumaalt