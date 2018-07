Maaelukomisjoni esimees: erakorralist olukorda loomadele ei sööda

Karm põud mõjutab kõigi Eesti inimeste elu ning eriti raskesse olukorda on sattunud meie põllumajandustootjad.

Eesti põllumees toimetab talupojatarkusega. Kui vähegi võimalik, hoiab ta tagavaraks loomasööta ja kuna kevadel prognoositi põuda, külvasid paljud põllumehed maisi, et saada ka põuasel ajal kätte loomadele vajalik söödakogus. Paljudel põldudel mais õitseb ja hakkab tõlvikut looma. Pikkuselt ta küll enam suurt ei kasva, aga väärt söödalisa annab küll. Põllumehed ootavad vihma, et saada vajalikku sööta juurde teisest ja ehk ka kolmandast niitest. Eelis on nendel loomakasvatajatel, kel on eelmisest aastast silo varuks.

Ka põhk on lehmasööt, aga kuigi osa viljast on väga ilus, on see madal ja seetõttu saadakse ka põhku tunduvalt vähem kui eelmisel aastal.

Peagi on käes uus külviaeg ning mitmed loomakasvatajad plaanivad külvata rukist, et seda siis mai alguses siloks teha. Ringi sõites võib märgata, et just kodumaine rukkisort Sangaste on põuale kõige paremini vastu pidanud. Siiski on oht, et kuiva pinnasesse külvamisel satub löögi alla ka järgmise aasta saak.

Eestimaa erinevates piirkondades on olukord erinev. Leidub paiku, kus vihma nähti viimati aprillis, kuid ka neid, mis on saanud vihma suvekuudelgi.

Et tänast põllumeeste olukorda leevendada tuleks toetuseks abi küsida Euroopa Komisjonilt ja vajadusel leida raha ka riigieelarvest, aga kellele ja kui palju toetusi maksta, tuleb vaadata ettevõtete kaupa.