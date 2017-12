Maailm 2017. aastal: kartused ja tegelikkus

Ameerika Ühendriikide kunagise kaitseministri Donald Rumsfeldi üks kuulsamaid tsitaate kõlab umbes nii: on asjad, mida me teame, et me teame; on asjad, mida me teame, et me ei tea, ja on asjad, mida me ei tea, et me ei tea.

Üldiselt sobib see väljaütlemine iseloomustama ka lõppevat 2017. aastat. Oli palju, mida me teadsime, et see juhtub; ja palju, mida me ei osanud oodata.

Aasta algas ju ärevusega, kui ametisse astus USA uus president Donald Trump. Eesti, samuti Ida-Euroopa jälgis Trumpi tegemisi pinevalt, sest oli ta ju kuulutanud NATO iganenuks ja avaldanud arvamust, et võrreldes teistega panustavad ameeriklased allianssi liiga palju.