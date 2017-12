MAALEHE ARHIIVIST | Kui tähtis persoon on Eesti Panga president?

Mida pikemad on keskpanga juhtkonna volitused ja mida vähem võimalusi on neid ennetähtaegselt lõpetada, seda sõltumatum juhtkond ja keskpangapoliitika on.

Juhi tagasivalimist peetakse üldiselt sõltumatust vähendavaks teguriks, sest panga presidendil tekib stiimul poliitikute meele järele olla selleks, et saada tagasi valituks. Sõltumatust vähendab ka see, kui järelevalvenõukogusse kuulub valitsuse esindajaid või see koosneb üksnes tegevpoliitikutest.

Eesti Panga juhtkonna valimise protseduur on taasiseseisvumisajal palju muutunud, kuid nii mõnigi põhimõte on siiski siiani samaks jäänud.

Esiteks see, et presidendi valib nõukogu ja selle kinnitab vabariigi president, aga nõukogu esimehe valib Riigikogu vabariigi presidendi esitatud kandidaatide seast.

Eesti Panga president esitab asepresidentide kandidaadid ja nõukogu otsustab, aga nõukogu esimees esitab liikmete nimekirja ja Riigikogu otsustab. Seadus ei sätesta otseselt, kuid paika on loksunud see süsteem, et pooled nõukogu liikmed on poliitikud ja pooled on majandus/rahanduseksperdid.