Margus Mikomägi: eksistentsiaalne äng, kosmos ja lehmad

Piinlik, et teadus ja kõrgkoolid on alarahastatud. Mart Kalm ütleb: “Ülikoolides tehtu ärakasutamine on ainukene võimalus Eesti elatustaseme tõstmiseks, aga riik lihtsalt niimoodi nörritab ülikoole.” Poliitikud üldiselt teavad, et ühiskond ikka suhtub õpetajatesse kaastundega... Korraks tuli silme ette pilt, kuidas Eesti õpetajad ähvardavad streikima hakata, kui ülikoole ja teadust ei rahastata korralikult. Aga sellist koosmeelt on vist palju tahta. Ülikoolid on näljapajukil, ja see ju on ometi häbiasi.