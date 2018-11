MARGUS MIKOMÄGI: NO-teater valis enesetapu. Miks lasime sel sündida?

Margus Mikomägi margus.mikomagi@maaleht.ee RUS

Paradoks on, et n-ö surnud teater mängib edasi. Saalid viimastele etendustele on taas välja müüdud ja ees ootab külalisetendus Moskvas. Tiit Blaat

Kui eestikeelne ja maailmakuulus teater otsustab, et lõpp on parem kui koos loomine, peame endalt küsima, miks me lasime sellel juhtuda. Täpsemini: miks me pole osanud neid hoida?