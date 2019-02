Margus Mikomägi: Väärikas rahvas ei kraakle omavahel

Margus Mikomägi margus.mikomagi@maaleht.ee RUS

Margus Mikomägi SVEN ARBET

Imelik, mulle ei meeldi paradoks, et paigal seismiseks tuleb üha kiiremini joosta. Samas mõte, et riigi, see on siis rahva, keele ja kultuuri hoidmiseks ei ole ükski pingutus üleliigne, mulle istub.