Marko Pomerants: kus võiksid ujuda presidendi lapsed?

Supluskoht peab olema ohutu ja vesi vastama ettenähtud mikrobioloogilistele nõuetele. Nii on näiteks sätestatud, et heitvee suubla ei tohi olla supluskoha territooriumile ja selle välispiirile lähemal kui 200 meetrit ja supluskoha teenindamiseks ettenähtud ehitised ja rajatised ning nende sihipärane kasutamine ei tohi halvendada suplusvee kvaliteeti. 200 meetrit, mitte 20 kilomeetrit! Heitvee juhtimise nõuete kohaselt ei tohi heitvee juhtimine veekogusse halvendada selle seisundiklassi.

Faecalis, faceium ja teised

Soole enterokokid ja Escherichia coli on need bakterite rühmad, mille arvukus on tähtis suplusvee puhtuse seisukohalt. Põhilised inimesele patogeensed enterokokid on Enterococcus faecalis ja Enterococcus faecium. Fekaalse mõistet pole vist tarvis hakata rohkem avada, võimaliku kõhutõve olemust ka.

Supluskoht klassifitseeritakse kvaliteedilt "halvaks", „piisavaks“, „heaks“ või „väga heaks“. Kui supluskoha kvaliteet on halb, siis ikka ilmselgelt kusagil mingi „sitt“ voolab“.

Tsüanobakteritest ehk sinivetikatest peaks ka olema inimesed kuulnud. Nendeorganismide vohamine on tavaliselt seotud toitainete rikkusega veekogus ja teatud ilmastikutingimusega. Nii võib interneti otsingumootor viia Harku järveni, aga ka Hiiumaa randadeni. Sinivetikate õitsemist näeb palja silmaga. Tegu on kas õlilaadse kirme või rohekaks, aga ka punakaks värvunud veega.

Vetikamürgistuse peamised sümptomid on peavalu, palavik ja seedehäired, raskematel juhtudel aga kõhulahtisus, oksendamine ning teadvushäired. Üldjuhul mööduvad haigusnähud 24 tunni jooksul. Sagedamini tuleb kaebusi ujujatelt, kes mõne aja jooksul, pärast suplust sinivetikaid sisaldavas vees tunnevad nahal kipitust ja sügelust, harvem võib see väljenduda ka allergialaadse lööbena.

Seetõttu soovitatakse pärast ujumist end puhta veega üle loputada. Veel mõistlikum oleks aga sinivetikate vohangu ajal jätta üldse vette minemata. Ilmselt keegi kalda äärde kokku kantud vetikamassi otse ei sukeldugi. Seega sellisesse vette ma ei saadaks omi lapsi ka.

Radionukliidid, dioksiinid ja teised

Loogiline on see, et joogivesi ja suplusvesi on erineva kvaliteedinõuetega. Ütleb ju nimigi, et joogivett me kasutame joomiseks, mille tõttu ta igapäevaselt me organismi satub ja sellele mõju avaldab, kui mingeid elemente on üleliia.

Kloor, raud, fluor, radionukliidid, dioksiinid, alumiinium, plii, kaadmium, mangaan, väävelvesinik, kaltsiumi-ja magneesiumisoolade liigsed kogused võiks olla tervist kahjustavateks näideteks. Suplusvee puhul me selle pidevat neelamist ei eelda. Seda võivad küll aeg-ajalt teha lapsed, aga see kokkupuude on lühiajaline ning lõpeb eeldatavasti lihtsalt läkastamisega.

Veekogude puhul me räägime ka veekogu ökoloogilisest seisundist, ehk veekogu sobivusest organismide elukeskkonnaks. Jõgede kvaliteedieesmärgid Eestis on seotud elutingimuste sobivusega kalade, puruvanade, ubalehtede ja ränivetikate jaoks.

Merevee kvaliteedieesmärgid aga lähtuvad põisadru, rannakarpide, merikilgi, lesta ja lindude huvidest. Mängu tulevad sellised faktorid nagu toiteainete kontsentratsioonid, hapnikusisaldus ja läbipaistvus. Kui sogases vees saab ujuda küll, siis fotosünteesiks on vaja päikese juurdepääsu näiteks põisadrule.