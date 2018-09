Marko Pomerants lõunaeestlastele: töökohtade eest võitlemine peaks olema kogukondade esimene reaktsioon

Põlevkivienergiale keskenduval keskkonnapäeval augusti lõpus leidis Marko Pomerants, et Lõuna-Eesti ja Tartu linn tuleks maksustada ja suunata saadud raha Ida-Virumaa arendamiseks, kuna Lõuna-Eestis olla ülikool ning tööstust pole sinna tarvis.

Mis mind siis umbes kuu aega tagasi käivitas ja lõpuks minusuunalise sõimurahega päädis? Rikkust (loe äraelamisvõimalusi) tekib lihtsustatult vaid ühel viisil. Sul on pakkuda toodet või teenust, mille keegi on nõus ära ostma. See võib tähendada UNESCO kultuuripärandi kuumaks kütmist (loe: suitsusaun) ja selle ukse raha eest avamist või professionaalse setona äraelamist. Korralikult köetud suitsusaun ongi võimas tervishoiuteenus. Tean, sest oman tasuta ligipääsu!

Setona äraelamisel on muidugi abiks eelnevad õpingud Värska või mõnes muus laste muusikakoolis. Toodete tootmise näiteks olgu palgi nii pikaldane saeraamis keerutamine, et ainult saehääl kasutamata jääb (loe AS Toftan). See pole seal kogu aeg nii olnud, vana Rootsist toodud saeraamiga küll alustati, aga tänaseks päevaks on jõutud kaasaegse tehnoloogia kasutamiseni. Headeks arengunäideteks on Arcwoodi kaubamärgi all liimpuitu tootev Peetri Puit OÜ Põlvas või UPM-Kymmene Otepää AS Vineeritehas Valgamaal.

” Harjumaa põldudel veel ehitusruumi on.

Loomulikult nii nagu igas Eestimaa piirkonnas, on ka Lõuna-Eestis riigi – ja omavalitsuste töökohti. Võtame näiteks kaitseväe. Ma ei lobise välja mingit riigisaladust kui ütlen, et Tartu- ja Võrumaal pakub Kaitsevägi tööd suurusjärgus kahesajale mitte kaitseväelasest inimesele. Kaitseväelased oma peredega pealekauba. Selle taustal on uudiseid jälgides kummastav kogeda, et Võru valla Kose aleviku teatud majaomanikud räägivad Kuperjanovi pataljoni autode seisuplatsi rajamise puhul oma kinnisvara hinna langusest või mõnel teisel kogunemisel soovitatakse harjutusväljaku rajamise asemel Ida-Virumaal laskeharjutustel käia. Mõelgem sellele teoreetilisele päevale, kui otsustataks Kuperjanovi pataljon Võrust ära kolida. See oleks väga kurb päev sellele piirkonnale.

Avalike sektori töökohtade maale kolimine on üheks selle valdkonna meetmeks, aga inimesed tagasi juurte juurde väga ei kipu, kui siis suvise puhkuse ajal. Seega tuleb ennekõike panustada lisaväärtust loovatele töökohtadele. See on kõige parem viis. Eriti kui ettevõtja huvi olemas. Ikka kuuleb seisukohavõtte, et kasum voolab vähestesse taskutesse ja mis me sellest saame. Nii kasum, kui pankrott saab puudutada neid, kes oma raha või laenuraha investeerivad. Kes ei panusta, ei saa ka kasumit eeldada, õnneks ei lähe muidugi pankrotti ka. Üks vägagi tuntud ettevõtja on öelnud, et ettevõtja eesmärk pole töökohti luua vaid ikka kasumit teenida. Õnneks kaasnevad ettevõtlusega ka töökohad.

” Töökohtade eest võitlemine peab olema esimene kogukonna reaktsioon.

Milliseid töökohti oleks Kagu-Eestis vaja? Seoses Väimela kanaladebatiga loen, et kanala see küll ei ole, sest vaja on innovaatilisi töökohti. Kindlasti neid ka. Ma arvan, et vaja oleks laudade staabeldaja (loe laudade virna laduja) töökohti, kus saaks 1000 eurot palka ja kus võiks kohale ilmuda, kui tuju tuleb. Selliseid aga pole pakkuda. Selle arvamuse taustaks on hiljaaegu uudistes olnud lugu sellest, kuidas otsitakse kivipaigaldajaid Võru keskväljakule. Vahel leitaksegi, aga siis jälle kaovad ära. Põlva sai õnneks oma kena keskväljaku valmis ja sellest loodetakse abi piirkonna arenguks. Nüüd tuleb veel majad ümber ehitada ja sinna inimesed leida. Üldiselt pole Kagu-Eestis töökohtadega priisata. Vaadates töötukassa kodulehelt, keda otsitakse, siis ülearu neid variante pole, või kui on siis, ei pruugi töö oodata Võrumaal vaid mandri ja saarte vahel liikuval parvlaeval Tiiu näiteks.

Piirkonnas on suurusjärgus 3000 töötut ja keskmiselt üks lahkuja päevas. Harjumaa põldudel veel ehitusruumi on. Suhteliselt lihtne on muretu olla, kui endal on töö olemas ja kõik korras, aga vaja on vaadata ka oma krundi põhjatuult varjava kuuseheki taha. Seal ei pruugi sama olukord olla või siis on pilku avardav. Tuues uuesti mängu tööstusliku Ida-Virumaa, siis sinna plaanitakse Alutaguse Rahvusparki. Kohtla-Järvest Kanteri halvemate päevade kettaheite kaugusel asub SPA teenustega Saka mõis või miks mitte mainida Toilat, mis võiks olla Värska, kui tervistuskoha alternatiiv.

Muide Põhja- või Kesk-Eesti loodus (loe: keskkond) on samade regulatsioonide järgi kaitstav kui Lõuna-Eestis välja arvatud ühe meelde tuleva erandiga. See puudutab väetamist põllumajanduses kuna erinevalt Lõuna-Eestist ei ole paesel aluspõhjal ja õhukese pinnasega maadel põhjavesi looduslikult reostuse eest nii hästi kaitstud. Veekogudesse jõudev heitvesi ei tohi veekogu ökoloogilist seisundit halvendada nii Liivi- kui Eestimaal.