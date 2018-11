MEELDIV KOGEMUS | Uue passi saab kätte ülehelikiirusel

Aive Mõttus aive.mottus@maaleht.ee RUS

Politsei- ja piirivalveameti büroo märtsis 2018. Nüüd avaneb seal hoopis "õhulisem" pilt. Foto: Andres Putting

Kui aasta algul ja mais kirjutas Maaleht korduvalt sellest, et ID-kaardi või passi taotlemisel-kättesaamisel peab seisma hiigelpikkades järjekordades, siis nüüd võib igaüks, kel see protseduur ette võtta tuleb, õnnelikult ohata - ajad on muutunud ja asjad sujuvad.