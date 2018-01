Meie igapäevast leiba anna...

Tänapäevane lõunalaud pole enam lihtne kõhutäitmine. Selles, mida sööme, on uskumatult palju osiseid ja panustajaid, alates esivanematest, kes rukki kodustasid. Põllumehed ja leivategijad, kelle panus kõige nähtavam, ning lõpetades kaasaegsete küpsetusvormide nanotehnoloogiliste katetega. Kui “oleme see, mida sööme”, siis süües ehitame, ise seda tajumata, keeruka ja üle peaaegu terve planeedi ulatuva seoste mustri.

Thomas Malthus arvas juba enam kui 200 aasta eest, et Maa ei suuda inimkonda varsti ära toita. Tal oli õigus vähemalt kahes mõttes. Esiteks, tollal tuntud vahendite raames oleks inimkonnal peagi tekkinud tõsiseid probleeme. Teiseks, suur jagu mõtlejaid eelistab piielda minevikku, selle asemel et võtta julgus kokku ja seista silmitsi tulevikuga. Parafraseerides Niels Bohri ütlust: ennustamine on üks äärmiselt raske töö, eriti tuleviku ennustamine.

Ajaloolased on tuleviku peale mõeldes sageli targemad kui loodusteadlased.