Mereteadlane: Emajõgi ja Peipsi ei pea tehase koormusele vastu

Peipsi järve keskkonnaseisund on pärast vahepealset kerget paranemist viimase kümne aasta jooksul jälle halvenenud ja langenud rahuldavalt hindelt kesisele. Samas on Eesti võtnud kohustuse tegutseda selle nimel, et järgmisel kümnendil võiks Peipsi seisundit taas heaks hinnata.