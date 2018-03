Meri meid ühendab, meri meid lahutab...

Raul Vinni: "Olen aru saanud, et üle Suure väina silla ehitamisega kardetakse kõige rohkem saarelisuse ja saarlaste identiteedi kadumist. Oma eripära on igal paigal ning see ei ole tegelikult nii kerge kaduma. pole setod ega võrokesed oma eripära kaotanud seetõttu, et ligipääs neisse paikadesse on mugavam kui Saaremaale."

Helger Aaresild: "Eesti juubeli eel võis teles näha leedulasi eesotsas riigi presidendiga laulmas: “Eestlane olen ja eestlaseks jään...” Paljud arvatavasti ei märganud, et lisaks headele soovidele sisaldas tervitus ka kiiksuga sõnumit, et just leedulasi pidas oma teoses “Germania” vajalikuks ära märkida Rooma ajaloolane Tacitus."