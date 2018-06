Metsamees: raierahu ajal ei tohiks purustada ka lindude pesitsuspaigana kasutatavaid hakkevirnasid

Hakkevirnades pesitsevad erinevad linnuliigid. Isiklike vaatluste ja aastatepikkuse kogemuse najal loetleb loodusfotograaf Karl Adami üles järgmised liigid: ''Olenevalt sellest, kus hakkekuhilad paiknevad, loovad selles pesa nii metskiur, punarind, võsaraat, rästad (hall-, must-, laulu-), vahel käblikud, varjus talvike. Küllaltki arvestatav nimekiri. Lisaks linavästrik ja rasvatihane, viimane küll väga sageli hakkesse pesa ei tee, vähemalt isiklike vaatluste põhjal, linavästrik aga küll.''

Lindude pesitsemist hakkevirnades kinnitab ka metsamees Tartumaalt: „See oli minu mäletamist mööda 2012 kevadel. See võis olla mai keskpaik või isegi lõpp, kindlasti lindude pesitsuse tippaeg. Rääkisin hakkuri juhiga sel ajal kui ta terasid vahetas, või oli see siis kui ootasime uut rekat tulemas. Hakkur oli tulnud RMK objekti pealt. Mäletan, et eriti tol aastal seisis neid virnu RMK metsades palju. Kuna nendes oli ka okaspuuoks sees ja muu sodi, siis oli vaja et need kuivaks kaua. Nii need virnad seisidki oma paar aastat, või aasta vähemalt. Aga selle ajaga oli neist juba elukeskkond kujunenud. Hakkurijuht rääkis et hakkuritrummel oli olnud verine, kui nad seda tööd tegid. Sest need virnad olid linnupesi täis. Kui sellised karmid mehed nagu hakkurijuhid, sellist juttu räägivad, pidi olukord tõsine olema.“

Olukord vajab sekkumist. Linnupoegade purustamine hakkemasinas on vastuvõetamatu. Jääb ainult loota, et valitsus võtab peagi vastu linnurahu seaduse, mis keelab lindude pesitsusajal nii metsa langetamise kui ka hakkevirnade purustamise.