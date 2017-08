Mikk Sarv: Kuidas maailma juhtida ja luua

Sügisel lõpeb elu looduses, kuid elus kogetu jääb alles seemnetesse, pungadesse, munadesse. Samamoodi talletub kogetu lugudesse, muinasjuttudesse, mõistatustesse.

Mõistmist ja meeletarkust on läbi aegade jagatud põlvkondade vahel pimedatel sügisõhtutel lugusid vestes. Muinasjuttude vestmisel ja mõistatamisel teati olevat maagiline mõju näiteks jahisaagile, nii et muinasjutuvestja töö meie hõimurahva hantide juures oligi õhtuti lõkketule ääres jahiseltskonnale metsaloomadest muinasjutte vesta. See usuti meelitavat ligi uudishimulikud metsaloomade kaitsevaimud, kes oma hoolealused hooletusse jätsid ning sellevõrra leiti saaki järgmisel hommikul lõksudest märgatavalt enam. Muidugi sai muinasjutuvestja kõigi teistega võrdse osa ka jahi­saagist.