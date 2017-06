Miks ja milleks: mälu, meri, teadus

SÕNA SEKKA: Läänemere isandad * TUTTAV TUNNE: Esmalt enese, siis teiste tarvis * PANIN TÄHELE * SÜGAV MÕTE

Heiki Raudla: "Jääb mulje, et Tallinna on tekkinud kogukond, mille liikmed võivad vabalt novembrist märtsikuuni Kalarannas, Pelgurannas või Pirita tee ääres merega tõtt vaadata ega pea sealjuures kätt suu ja nina ette tuuletõkkeks suruma."

Sulev Oll: "Järelikult ei saagi olla nn üldisi mälestusi, on vaid igaühe oma. Ning seetõttu on paberile või arvutisse mäletamine veelgi olulisem, kui see alguses tundus."

Jaak Urmet: "Ka Eestis usuvad paljud astroloogiasse, inglitesse, võlukividesse, tulnukate külaskäikudesse ja muusse surramurrasse. Skeptical Inquirer’i eesmärk on meid selle suhtes harida teadus­likust vaatepunktist."