Miks ma ei usu Rail Balticusse

RB projekti vedajad ei ole kasutanud Eesti inseneride, logistikute ja majandusteadlaste kompetentsi, vaid on andnud selle projekti põhjendamise välismaiste firmade otsustada. See tekitab kahtlusi. RB võib Eestile kujuneda nii suureks (majandus)probleemiks, et käsi hõõruvad Eesti riigile halba käekäiku soovivad tegelinskid.

Järgnevate kalkulatsioonide aluseks on Rootsi Eesti Päevalehes möödunud aasta detsembris avaldatud Eesti Rahvusringhäälingu informatsioon pealkirjaga “Raudteetrassi Rail Baltic ehituse ettevalmistus käib täie hooga”.

Selles infos tuuakse muljetavaldavaid arve, mis konkretiseerivad hiigelprojekti. Need ei saa olla skeptikute liialdused või libauudised, vaid kõige ametlikum optimism. Ma püüan selle optimismi kaasmaalaste jaoks läbi arvutada. Tsitaadid on võetud mainitud ERRi informatsioonist muutmata kujul.